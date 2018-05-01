В Донецке провели вечеринку украинской музыки. Новости

В одном из клубов неподконтрольного Донецкая в минувшую пятницу, 28 апреля, прошла вечеринка, посвященная украинской музыке. Об этом сообщила одна из посетительниц мероприятия, пишет «Радио Свобода».

Кроме выступлений с песнями известных украинских групп, на сцену вышла одна из местных молодежных команд, которая исполняет песни на украинском. Им подпевал весь зал.

Еще одни из исполнителей пели малоизвестные украинские народные песни.

Заведение не смогло вместить всех желающих, поэтому исполнители переместились даже на улицу.