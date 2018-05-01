Жилые дома Марьинки попали под обстрел НВФ (Фото). Новости

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) от обстрелов незаконных вооруженных формирований пострадали дома мирных жителей. Об этом сегодня, 1 мая, на своей странице в Facebook сообщил руководитель районной военно-гражданской администрации Владимир Мороз.

«Марьинка снова страдает от обстрелов. За прошедшие сутки на мирных улицах города разрывались вражеские снаряды. По предварительным данным, повреждения получили дома в районе ул.Октябрьской, и пункта постоянного базирования станции скорой медицинской помощи (Октябрьская, 71). Погибших и раненых среди мирного населения нет. Информация уточняется», – сообщил чиновник.