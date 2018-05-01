В Константиновке бандиты из западных областей ограбили женщину. Новости

22-летний уроженец Львовской области, который длительное время жил в Константиновке (Донецкая обл.), выследил потерпевшую, у которой, по его мнению, могли храниться ценные вещи и немалая сумма денег. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Выбрав в жертву 52-летнюю женщину, организатор налета вызвал «на подмогу» товарищей из Закарпатья, которые сразу после дела вернулись домой. Там их и задержали сыщики Донетчины с помощью западных оперативников по разработанной комбинации.

«План зрел постепенно, а для его реализации злоумышленник пригласил своих товарищей из западной Украины. Ночью соратники попали в помещение жертвы, избили и связали ее, забрали средства, как в гривне, так и в валюте, а также украшения», – говорится в сообщении.

Полицейские опросили около сотни человек, обошли каждый дом и проработали большой массив информации, прежде чем «выйти на след» налетчиков. Однако выяснилось, что большинство из них выехали за пределы области.

Была разработана оперативная комбинация, к реализации были подключены областной аппарат закарпатского уголовного розыска. Оперативники из Константиновки выдвинулись в служебную командировку на Запад. Все участники нападения были задержаны одновременно, вещественные доказательства – изъяты.

Что касается лиц, подозреваемых в совершении преступления, им от 22 до 36 лет, ранее судимым среди них был только организатор преступления.

Им инкриминируется ч.3 ст.187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос о задержании «трио», которому уже объявлено о подозрении.