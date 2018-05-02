Житель Мариуполя нашел возле речки гранатомет. Новости

Житель Мариуполя (Донецкая обл.) нашел гранатомет у реки Кальчик и передал его правоохранителям в рамках проводимого месячника добровольной сдачи оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Сообщение в местную полицию поступило в понедельник, 30 апреля. 32-летний житель Центрального района сообщил, что нашел гранатомет в районе дачных кооперативов. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Информация подтвердилась.

В настоящее время опасная находка отправлена ​​на экспертизу. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Всего же за сутки в Донецкой области зарегистрировано 8 фактов добровольного разоружения.

Полицейские напоминают, что согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатку, освобождаются от уголовной ответственности. «Призываем всех жителей, которые имеют информацию о незаконном хранении оружия, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции», – говорится в сообщении.