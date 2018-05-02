Несмотря на очереди: В Донецке сократили число талонов на оформление квартир. Новости

В день в «едином регистрационном центре», неподконтрольного украинской власти Донецке выдаются 130 талонов на оформление (регистрацию) недвижимого имущества и 70 талонов технической инвентаризации (техпаспорта недвижимости). Как передает местная газета, об этом сообщила «завсектором организационного обеспечения секретариата минюста ДНР» Татьяна Гончарова.

Она уточнила, что запись на получение талонов ведется на два месяца вперед, сейчас – до 1 июля.

«Граждане … могут записаться на определенный день и принести полный пакет документов для получения технического паспорта, информационной справки или же регистрации недвижимости. Люди записываются заранее, приходят в назначенный день в 8 часов утра и в порядке очереди сдают документы в нужный отдел», – пояснила «начальник Донецкого городского отдела юстиции» Ольга Бовдуй.

Также говорится, что талоны выдаются с 8:00 до 20:00 по предъявлению паспорта (т.е. иной человек не может получить его, скажем, для своего родственника или знакомого). Отметим, что ранее на оформление техпаспорта выдавалось 100 талонов в день, теперь же, судя по словам Гончаровой, – 70.

Напомним, «единый регистрационный центр», предоставляющий услуги по принципу «единого окна», был открыт в Донецке в ноябре 2017 года. Здесь оформляют техпаспорта на недвижимость вместо БТИ (бюро технической инвентаризации), а также «регистрируют» недвижимость, в частности, после сделок купли-продажи. Позже такие же центры открылись в Горловке и Макеевке.

Несмотря на заявления «властей ДНР» о решении проблемы с очередями за оформлением технических паспортов и регистрации квартир, сохраняются огромные очереди и ограничения в выдаче талонов, люди занимают очередь за талонами в 5 утра. В день их выдают до 100 шт., лимит обусловлен недобором персонала. После подачи документы оформляются до 120 дней. Несмотря на многочисленные просьбы жителей, в «ЕРЦ» нет дополнительной платной услуги по ускорению процесса.

Читайте также: