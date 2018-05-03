В Донецкой области рассказали о трудоустройстве участников АТО. Новости

В Донецкой области с 2015 года в центры занятости обратились более 900 участников АТО, менее 10% из них стали частными предпринимателями. Об этом сообщила начальник отдела содействия трудоустройству Донецкого областного центра занятости Елена Редько.

«С 1 мая 2015 года мы стали эту категорию просчитывать. К нам обратилось более 900 демобилизованных участников АТО, более 40% были трудоустроены, 80 человек стали предпринимателями и получили одноразовую помощь по безработице [для открытия собственного бизнеса]», – сказала она.

По словам начальника отдела статистики и прогнозирования Донецкого областного центра занятости Виктории Васильевой, во всех регионах Украины сейчас рассматривают предпринимательство, как альтернативу наемному труду.

«Для нашей области, для нашего региона именно развитие малого и среднего бизнеса – это выход из ситуации и выход в том, чтобы возродиться экономике. На сегодняшний день действует областная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Действует программа, инициированная главой облгосадминистрации – это "Украинский донецкий куркуль", она стартовала с мая прошлого года, где областной бюджет при содействии местных бюджетов предоставляют финансовую помощь предпринимателям для развития своего бизнеса», – рассказала она.

«К этим всем программам присоединилась и служба занятости. Помимо того, что мы участвуем в этих программа, способствуя продвижению предпринимателей в получении финансовой помощи, у нас есть своя услуга. Это выплата одноразовой помощи по безработице для открытия предпринимательской деятельности», – добавила Васильева.

Она отметила, что для получения единоразовой помощи по безработице от центра занятости есть условия. «В течение месяца подыскивается подходящая работа. Если нет подходящей работы, тогда предлагается эта услуга, в том числе и участникам АТО. Для начала они проходят обучение по бизнес-планированию. В период этого обучения они составляют бизнес-план», – сказала эксперт.

«Мы адаптировали эти планы под потребности "куркуля". После обучения у нас на выходе есть готовые предприниматели с готовым бизнес-планом. По окончании обучения они регистрируются как предприниматели и получают для ведения своей деятельности весь размер пособия по безработице, который оставался к выплате у них», – добавила Васильева.

Как сообщалось ранее, с началом вооруженного конфликта на Донбассе рынок труда в Донецкой области видоизменился и демонстрировал только негативные тенденции. На одну вакансию до начала боевых действий в Донецкой области претендовали десятки безработных, сейчас показатели значительно лучше.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

Читайте также: