Взрыв в районе Майорска: Ранен мужчина. Новости

В районе Майорска (Донецкая обл.) на неизвестном устройстве подорвался гражданский – мужчина 1993 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Согласно сообщению, 1 мая около 12:30 в районе населенного пункта Майорск подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский – мужчина 1993 года рождения.

Пострадавший оперативно доставлен в больницу в Бахмуте, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет.

По данному факту представителями Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование.

Напомним, в «ДНР» 1 мая заявили о ранении двух мирных жителей.

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