Как менялся рынок труда в Донецкой области с началом войны на Донбассе. Новости

С началом вооруженного конфликта на Донбассе рынок труда в Донецкой области видоизменился и демонстрировал только негативные тенденции. Об этом рассказала начальник отдела статистики и прогнозирования Донецкого областного центра занятости Виктория Васильева.

«Любой рынок труда функционирует по своим законам. В нашей ситуации – это не только экономические законы, на него влияет и социально-политическая ситуация в нашем регионе. Нашему рынку труда, Донецкому региону, присущи те же самые черты и тенденции, которые наблюдаются в последнее время и на общенациональном рынке», – говорит она.

По ее словам, с момента начала вооруженного конфликта на Донбассе рынок труда и его работа видоизменились. «В этот период времени наблюдался застой промышленного производства, снижение заработной платы. Не стоит забывать о том, что большую нагрузку локальные рынки труда нашего региона испытывали в результате появления новой категории – это внутренне перемещенные лица», – продолжила Васильева.

Она назвала три основных показателя, по которым оценивают рынки труда, согласно международным стандартам: уровень экономической активности населения, уровень занятости и уровень безработицы. «Если в 2013 году уровень экономической активности населения Донецкой области составлял более 65%, то к 2017 году он снизился практически на 8%, и составлял около 57%. Это очень экстремальные темпы снижения. Это не могло не отразиться на наших основных отраслях, их функционировании и объемах промышленного производства, заработной плате и т. д.», – отметила эксперт.

«Уровень занятости населения – такие же негативные тенденции и по этому показателю. Если в 2013 году его уровень был порядка 60,5%, то в 2017 году этот показатель снизился практически на 11% и составил около 47%. Это очень серьезные темпы снижения», – сказала Васильева.

Вместе со снижением уровней экономической активности и занятости населения в Донецкой области за 4 года войны значительно вырос уровень безработицы. «2017-й стал годом самого высокого уровня безработицы по Донецкой области. Если к началу военного конфликта этот уровень составлял 7,8%, то к 2017 году он был 14,6%. Это катастрофическая ситуация», – считает представитель областного центра занятости.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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