Гримчак рассказал, какие страны готовы финансировать миротворцев на Донбассе. Новости

США и Франция заявили, что готовы финансировать миротворческую миссию на Донбассе. Об этом 1 мая заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

По словам замминистра, Украина имеет предварительные договоренности со своими союзниками, что они поддерживают введение миротворческой миссии на Донбасс. «Но самое главное – это не войска. Войска можно найти, их много по миру. Условно говоря, можно взять войска Мексики. Главное, кто за это будет платить», – отметил Гримчак.

Платить за миротворцев будет ООН, а в эту организацию средства поступят от доноров. «Так вот, на сегодняшний день у нас есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. У нас есть заявление Франции, что они готовы финансировать, и у нас есть заявление Германии – что они готовы рассмотреть такое финансирование. То есть самое главное у нас есть – расчеты и соглашение о донорах этой операции. То есть, фактически, нужно найти войска, вооружение и все остальное», – сказал замминистра.

По его словам, сегодня есть десятки стран, которые фактически, условно говоря, зарабатывают на миротворческих миссиях, посылая свои войска. «Поэтому я не думаю, что у нас есть проблемы с этим», – добавил замминистра.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам 5 канала

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