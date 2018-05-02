Гримчак рассказал, какие страны готовы финансировать миротворцев на Донбассе. Новости

США и Франция заявили, что готовы финансировать миротворческую миссию на Донбассе. Об этом 1 мая заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.
По словам замминистра, Украина имеет предварительные договоренности со своими союзниками, что они поддерживают введение миротворческой миссии на Донбасс. «Но самое главное – это не войска. Войска можно найти, их много по миру. Условно говоря, можно взять войска Мексики. Главное, кто за это будет платить», – отметил Гримчак.
Платить за миротворцев будет ООН, а в эту организацию средства поступят от доноров. «Так вот, на сегодняшний день у нас есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. У нас есть заявление Франции, что они готовы финансировать, и у нас есть заявление Германии – что они готовы рассмотреть такое финансирование. То есть самое главное у нас есть – расчеты и соглашение о донорах этой операции. То есть, фактически, нужно найти войска, вооружение и все остальное», – сказал замминистра.
По его словам, сегодня есть десятки стран, которые фактически, условно говоря, зарабатывают на миротворческих миссиях, посылая свои войска. «Поэтому я не думаю, что у нас есть проблемы с этим», – добавил замминистра.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам 5 канала
Читайте также:
- Для введения миротворцев на Донбасс уже сделан большой пласт работы, – эксперт
- Военный эксперт рассказал об угрозах поэтапного введения миротворцев на Донбасс
- План Путина по миротворцам на Донбассе мог стать ловушкой, – Расмуссен
- Миротворцы на Донбассе: Эксперт назвал ключевую дату
- План по введению миротворцев на Донбасс уже выполняется, – эксперт
- Названы три возможных варианта размещения миссии ООН на Донбассе
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- Возвращение неподконтрольного Донбасса по частям: План «Б»
- Принесут ли миротворцы на Донбассе мир Украине, – мнение
- Нет миротворцев в целом – есть конкретные задачи: Эксперт о мире на Донбассе
- Донбасс считают призом в предвыборных кампаниях в 20 млрд долл., – политолог
- Их там нет: Силовой сценарий на Донбассе возможен
- Тука о миротворцах на Донбассе: Рано или поздно это произойдет
Комментарии