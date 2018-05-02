В Донецкой области можно говорить о стабилизации рынка труда, – эксперт. Новости

В Донецкой области и в Украине в целом соотношение вакансий и претендентов на них демонстрирует серьезный дисбаланс, а до начала войны на Донбассе этот уровень в регионе был в десятки раз выше. Об этом рассказала начальник отдела статистики и прогнозирования Донецкого областного центра занятости Виктория Васильева.

«Если после начала военных действий, практически к концу 2015 года на начало 2016 года, у нас этот уровень был 60 человек на место по Донецкой области. В некоторых районах в зависимости от того, сельскохозяйственный ли это район, или это крупный город, эта нагрузка составляла порядка 130 человек на место», – говорит она.

«Сейчас можно говорить о некоторой стабилизации именно на зарегистрированном рынке труда. Немного пришли в себя предприятия, начинают возобновлять свою деятельность. На сегодняшний день мы говорим о нагрузке в 6 человек на одно рабочее место. Это на 1 апреля текущего года», – добавила Васильева.

По ее словам, согласно данным на 1 января 2018 года, в Донецкой области на одну вакансию претендовали 18-19 человек. «Это сезонное колебание. Обычно в статистике сравнивают период к периоду, квартал к кварталу. Если у нас на 1 апреля текущего года нагрузка в 6 человек, то в прошлом году это было 10 человек», – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что рынок труда в первую очередь зависит от того, насколько эффективно работают и развиваются работодатели. «Я не могу сказать, что на сегодняшний день катастрофически мало вакансий в Донецкой области. Вакансии есть. Большая проблема не только Донецкого регионального рынка труда, а всех локальных рынков и Украины в целом, это профессиональный квалификационный дисбаланс. Спрос не отвечает предложению и наоборот. На 1 апреля в регионе порядка 2 тыс. зарегистрированных в центрах занятости вакансий», – подчеркнула Васильева.

Как сообщалось ранее, с началом вооруженного конфликта на Донбассе рынок труда в Донецкой области видоизменился и демонстрировал только негативные тенденции.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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