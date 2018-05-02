В ОБСЕ рассказали о ранении мужчины в неподконтрольной Еленовке. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ уточнили сообщения о ранении мирного жителя в неподконтрольной украинским властям Еленовке (Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 1 мая.

«В н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели видели мужчину (41 год), у которого в средней части спины была недавно зашитая рана длиной примерно 3 см. По словам мужчины и его жены (37 лет), рана образовалась от того, что мужчину задела пуля. Мужчина и его жена сообщили СММ, что вечером 29 апреля они шли вместе со своей дочерью (12 лет) и еще одной женщиной (в возрасте 30–39 лет) и ее ребенком (10 лет) вблизи блокпоста вооруженных формирований на западной окраине Оленовки, когда они услышали три выстрела. Раненый мужчина рассказал, что они упали на землю, а потом, когда уже не были слышны выстрелы, побежали домой. Затем, по словам мужчины, было слышно, как вокруг них попадали пули от многочисленных выстрелов из стрелкового оружия и одна из них задела его, поранив в средней части спины. Все это произошло вблизи железнодорожной станции в Оленовке, приблизительно в 250 метрах к северо-востоку от блокпоста», – сказано в отчете.