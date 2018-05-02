В Троицком обстрелами повреждены жилые дома, – штаб ООС. Новости

В Троицком в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований повреждены жилые дома. Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в штабе ООС.

По данным военных, НВФ 1 мая в 23:00 совершили огневой налет из артиллерии калибром 152 мм на населенный пункт Троицкое.

В штабе ООС отметили, что в населенном пункте нет позиций Объединенных сил, однако НВФ выпустили по Троицкому 15 снарядов, в результате чего повреждены жилые дома и нанесен материальный ущерб мирному населению.

Также в штабе сообщили, что в ночь с 30 апреля на 1 мая в районе населенного пункта Марьинка вследствие обстрела был поврежден жилой дом и автомобиль.

К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения.

Напомним, в прифронтовой Марьинке от обстрелов незаконных вооруженных формирований пострадали дома мирных жителей.

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