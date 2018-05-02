Ситуация в пунктах пропуска утром 2 мая. Новости

Сегодня утром, 2 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 20,7 тыс. человек и 3,3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 4979 человек и 785 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5415 человек и 1236 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 3700 человек и 879 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 1492 человек и 443 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 5075 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;

КПВВ «Гнутово» – 0/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

Владимир: «6:21. Еленовка около 60 общей очереди. Из Донецка»;

Владимир: «7:21. Сейчас машин 20. Пропускают быстро».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.