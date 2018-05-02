Сводка из зоны ООС за 1 мая: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 52 обстрела украинских позиций, 2 украинских военнослужащих ранены. Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На донецком направлении активные боевые действия продолжались в районах Авдеевки, шахты «Бутовка», Марьинки, Светлодарска, Луганского, Лебединского, Старогнатовки, Невельского.

На луганском направлении ночью 2 мая противник вел огонь из минометов калибром 120 мм по опорному пункту украинских войск.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования в конце прошлых суток, в 23:00 из артиллерии калибром 152 мм обстреляли населенный пункт Троицкое. По населенному пункту выпущено 15 снарядов. Как сообщили в штабе ООС, сегодня в Троицком планируется работа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Подразделения гражданско-военного сотрудничества будут предоставлять жителям Троицкого помощь.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Лозовое, Нижнее Лозовое и Калиновка. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ и ручных противотанковых гранатометов РПГ».

На момент подготовки материала в «ДНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

Напомним, 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о смене антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в Операцию объединенных сил (ООС) с 30 апреля этого года.