В Донецкой области рассказали, каких специалистов не хватает на рынке труда. Новости

В Донецкой области, по данным на 1 апреля, было около 2 тыс. зарегистрированных в центрах занятости вакансий, больше всего региону нужны рабочие и социальные специальности. Об этом рассказала начальник отдела статистики и прогнозирования Донецкого областного центра занятости Виктория Васильева.

«Когда мы говорим о вакансиях, мы говорим обычно о топе. Топ-10 рабочих профессий – это токари разных направленностей и разных разрядов, газосварщики, повара, слесари-ремонтники, младшие медсестры. Из неквалифицированного труда – это подсобные рабочие, причем в разных сферах», – говорит она.

«Если говорить о специальностях, здесь потребность в медработниках, врачах, воспитателях, учителях средней школы разной специализации, IT-специалистах и инженерах. Это 2017 год, и такой же топ профессий сохраняется в текущем году. Также большая потребность в бухгалтерах», – рассказала Васильева.

Как сообщалось ранее, с началом вооруженного конфликта на Донбассе рынок труда в Донецкой области видоизменился и демонстрировал только негативные тенденции. На одну вакансию до начала боевых действий в Донецкой области претендовали десятки безработных, сейчас показатели значительно лучше.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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