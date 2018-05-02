Не только Трамп хочет наладить отношения с Путиным, – экс-посол США. Новости

Президент России Владимир Путин очень хочет разрушить систему международных отношений, но у него это не получается, хотя ситуация имеет очень опасные тенденции не только в США, но и в Евросоюзе. Так считает американский дипломат и политолог, экс-посол США в России (2012-2014 гг.) Майкл Макфол.
«Господин Трамп очень хочет наладить отношения с Путиным. Почему – я не понимаю. А в его администрации не хотят, люди, которых я очень хорошо знаю. Тем более, что это вопрос не только американцев. Это вопрос НАТО, это европейский вопрос», – говорит он.
«Я считаю, что Путин хочет разрушить эту систему [международных отношений], но я не считаю, что у него это получается. Хотя сейчас самый опасный момент, именно для этой системы. Особенно потому, что проблема не только с нашим президентом», – продолжил американский дипломат.
По его мнению, в Европе есть много лидеров и политических движений, которые тоже хотят «новых отношений с Путиным и с Россией». «Поэтому есть много сомнений в системе [международных отношений], сегодня больше, чем когда-либо», – отметил Макфол.
«Надо победить на выборах демократическим партиям. Самый главный момент – президентские выборы. И европейские прозападные партии должны победить тоже. Макрон (президент Франции, – прим.) победил, это хороший сигнал. Но то, что происходит в Италии, довольно опасно», – считает экс-посол США.
Он также уверен, что серьезного продвижения в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе в переговорах спецпредставителя США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова нет, потому что Владимиру Путину невыгодно заканчивать войну на востоке Украины. Кроме того, в связи с изменениями в Госдепе США может измениться и политика Америки по отношению к Украине.
«Путин хочет, чтобы люди во всем мире считали, что Россия – великая держава. Чтобы международная система вернулась к многополярности. Третье – он хотел бы разрушить НАТО, чтобы ему было легче работать с европейцами. И укрепиться во власти, сохранять власть надолго. Вот его цели», – подытожил Макфол.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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