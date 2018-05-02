В Северодонецке прошел весенний мотопробег (Фото). Новости

29 апреля в Северодонецке (Луганская обл.) прошел традиционный весенний мотопробег. Об этом пишут местные жители в соцсетях.
«Благословение на мотосезон» и «Официальное открытие мотосезона в городе» собрало десятки любителей мотоспорта, которые проехали по традиционному маршруту от монастыря на Лесной даче улицами города и завершили свой пробег пикником у Северского Донца.
Участники мотопробега в соцсетях отметили высокий уровень организации мероприятия. Мотоциклистов сопровождали патрули Национальной полиции.
Также северодончане публикуют в соцсетях фотографии:
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