В Северодонецке прошел весенний мотопробег (Фото). Новости

29 апреля в Северодонецке (Луганская обл.) прошел традиционный весенний мотопробег. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

«Благословение на мотосезон» и «Официальное открытие мотосезона в городе» собрало десятки любителей мотоспорта, которые проехали по традиционному маршруту от монастыря на Лесной даче улицами города и завершили свой пробег пикником у Северского Донца.

Участники мотопробега в соцсетях отметили высокий уровень организации мероприятия. Мотоциклистов сопровождали патрули Национальной полиции.

Также северодончане публикуют в соцсетях фотографии:

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