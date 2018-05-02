В Донецкой области на пожарах погибли два человека. Новости

В Донецкой области на пожарах два человека погибли и один пострадал. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, сегодня, 2 мая, в 1:33 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о пожаре на ул. Мира в с. Новомихайловка (Марьинский р-н). Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в одноэтажном жилом доме. Во время проведения разведки и тушения пожара в одной из комнат пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины.

Пожар был ликвидирован в 3:06. Огнем уничтожена кровля на площади 4 кв. м, 5 оконных и 4 дверных блока, а также повреждены кровля и пол на площади 14 кв. м. Причина возникновения пожара устанавливается.

Также сегодня в 06:15 произошел пожар в одном из частных домов на ул. С. Ковалевской в ​​Славянске. Огнеборцы, которые прибыли на место пожара, выяснили, что огонь вспыхнул внутри дома. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. Пожар был ликвидирован в 06:50, его причина устанавливается.

Кроме того, 1 мая в 15:21 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Гагарина в Волновахе.

На месте происшествия спасатели выяснили, что горит кровля одноэтажного жилого дома. Также было установлено, что при самостоятельном тушении пожара пострадал хозяин дома 1985 года рождения. Мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение Волновахской ЦРБ с диагнозом – ожоги обеих рук и правой стопы. Пожар был ликвидирован в 16:32, его причина также устанавливается.