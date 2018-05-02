В Мирнограде на остановке задержан мужчина с боеприпасами (Фото). Новости

Почти 200 патронов были изъяты у мужчины, который употреблял спиртные напитки на автобусной остановке в Мирнограде (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

Во время патрулирования города внимание правоохранителей привлек мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который на автобусной остановке распивал спиртные напитки. При составлении в отношении 51-летнего правонарушителя административного протокола, последний сообщил полицейским, что имеет при себе патроны. На место происшествия немедленно была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла 185 патронов к автомату Калашникова и 13 – к пистолету Макарова.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Мирнограде у мужчины изъяли гранату.

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