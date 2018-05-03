Госполитика в отношении граждан на неподконтрольном Донбассе может ужесточиться, – правозащитница. Новости

Недавно президент Украины Петр Порошенко предложил ужесточить правила получения украинского гражданства и лишать паспорта тех, кто имеет паспорт другого государства. О том, как это отразится на жителях аннексированного Крыма и неподконтрольной Украине части Донбасса, рассказали руководитель Луганской правозащитной группы Наталья Целовальниченко и кандидат юридических наук, народный депутат Украины 6-го созыва Элина Шишкина.

По словам Целовальниченко, предлагается конкретный четкий механизм отказа от предыдущего гражданства и получения украинского гражданства, который не имел четких сроков и четкого механизма. К Украине предъявляется много претензий из-за того, что она требует от своих граждан соблюдения ряда требований.

При этом многие жители аннексированного Крыма получили российские паспорта, некоторые жители неподконтрольной украинским властям части Донбасса получили «паспорта ДНР/ЛНР». Эту сторону законопроект не регулирует напрямую. «Напрямую это не прописано в законопроекте. Правозащитники не исключают, что государственная политика может сильно ужесточиться в отношении граждан на оккупированных и неподконтрольных территориях», – считает правозащитница.

«Сейчас обсуждается принятие закона о запрете коллаборационизма, также есть законопроект о прощении. Вероятно, создается некий гибрид этих законопроектов, который будет предполагать возможность со стороны государства Украина прямого лишения гражданства тех граждан, которые остались на оккупированной территории по разным мотивам», – добавляет она.

Как отметила Целовальниченко, правозащитники не видят «четких правовых гарантий для тех людей, которые сейчас находятся на оккупированной территории».

Также она рассказала, что есть много стран в том же Европейском Союзе, где двойное гражданство не является какой-то проблемой. Украина же активно сопротивляется двойному гражданству из-за вопросов национальной безопасности. «И следовало бы сейчас делать больше акцент на вопросы гражданства именно Российской Федерации», – сообщила правозащитница.

Элина Шишкина рассказала об изменениях, которые Петр Порошенко предлагает внести в законодательство о гражданстве, и о том, как это может отразиться на жителях аннексированного Крыма и неподконтрольного Донбасса.

По ее словам, законопроект вызвал волну возмущения среди правозащитников. «Стали считать, что законопроект, например, лишает гражданства жителей аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса, у которых есть российские паспорта. О лишении гражданства тут речь не идет», – объясняет нардеп.

«Государство Украина говорит о том, что добровольное обретение гражданства государства-агрессора не считается. Россия создала такие условия, при которых у людей не было другого выбора, кроме как получить гражданство России. То есть они получили его под принуждением. Принуждение к гражданству нивелирует само гражданство. Для Украины они все равно являются гражданами Украины и не являются гражданами России», – добавляет она.

Также Шишкина рассказала, что по предложенным изменениям считается, что если человек воспользовался российским паспортом для голосования на выборах в России, он воспользовался иностранным гражданством для реализации своего избирательного права, которое предоставляет иностранное гражданство. «В таком случае, по этому законопроекту, если те люди добровольно обрели гражданство оккупационного государства России, таким образом теряют гражданство Украины. Но тут остается вопрос, как проверять этих людей. Закон и законопроект об этом не говорят», – сообщила она.

Народный депутат напомнила, что есть закон о правах и свободах граждан на временно оккупированных территориях с 2014 года. «Он говорит о том, что обретенное гражданство России жителями аннексированного Крыма не считается добровольным, и точка. Для Украины они продолжают оставаться гражданами Украины. Этот законопроект говорит, что они не считаются гражданами России, но… И вот это "но" имеет много рисков, и возможность потерять украинское гражданство жителями временно оккупированных территорий», – подытожила Шишкина.

Напомним, правозащитники рассказали об изменениях в ЗУ «О гражданстве».

По материалам: Радио Свобода

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