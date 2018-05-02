В Донецке показали цены на мясо (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке цены на мясо такие же, как и на подконтрольных территориях, при этом качество мяса вызывает сомнения. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Так, в одном из местных пабликов опубликованы фото куриного и свиного мяса с ценниками. Как утверждает автор, цены актуальны по состоянию на 30 апреля 2018 года, фотографии сделаны в Донецке, в одном из магазинов российской сети.
Согласно фото, вырезка свиная стоит в Донецке 299 руб. за кг (127 грн по местному курсу), свиная мякоть с области шеи обойдется в такую же сумму. Лопатка борщевая стоит 165 руб. (70 грн). Куриное филе стоит 165 руб. (70 грн) за кг.
Пользователи соцсетей отмечают, что цены на мясо – такие же, как и на подконтрольной украинским властям территории, при этом дончане жалуются на низкие зарплаты, а также на сомнительное качество продуктов:
- «Дон Румата»: «Цены на свинину с Украиной один в один»;
- «Украина превыше всего»: «Цены украинские»;
- Вася: «А зарплата 4 тыс. руб. (1695 грн)»;
- «Атипичный журналист»: «Цены – как в Киеве. Хотя ребра на фото дороже»;
- Артем: «Ребятки, ну вы же правду говорите, что мясо испанской заморозки, что само по себе неликвид, который к нам везут долбанные бизнесмены, и что жрать его невозможно. А то, что хорошее, только у знакомых мясников взять можно, и уже цена намного выше»;
- Петр: «Вполне себе российские цены. Зарплаты, правда, украинские»;
- «Крымский Рубеж»: «Если посмотреть на з/п и пенсии – дорого».
Напомним, в «ЛНР» показали цены на колбасу.
Читайте также:
- Как в Донецке вместо «Варуса» работает «Парус» (Фото)
- В Донецке закрылся супермаркет «Парус»
- Товарищи алкоголики, айда в «ДНР»: Что предлагает «Семерочка» в Донецке (Фото)
- «Амстор сити» в Донецке: Открытие, файер-шоу и разочарование (Фото)
- Пиво в Донецке: от «пойла» до «ниче так» (Фото)
- От «вкусно» до «гадость»: Какие продукты производят в «Л/ДНР» (Фото)
- Китайские шмотки с наценкой в 500%: Жители Донецка возмущены ценами в магазинах
- Пасха в Дружковке, Донецке, Луганске, Симферополе: Где дороже? (Фото)
- Донецк: Пасхальное безумие (Фото)
- Цены шокируют: Жители Донецка рассказали, сколько стоят продукты перед Пасхой
- Ешьте глазами, хоть до отвала: В Донецке показали цены на продукты
- Курицы отказываются нести: в Донецке подорожали яйца
- Накануне Пасхи: Жители Донецка в поисках качественной муки
- Что почем в супермаркетах Донецка (Фото)
- Забыли положить, сейчас это практикуется: В «ДНР» обсуждают неправильно приготовленный торт (Фото)
- В «ЛНР» показали цены на колбасу (Фото)
Комментарии