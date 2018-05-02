В Донецке показали цены на мясо (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке цены на мясо такие же, как и на подконтрольных территориях, при этом качество мяса вызывает сомнения. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Так, в одном из местных пабликов опубликованы фото куриного и свиного мяса с ценниками. Как утверждает автор, цены актуальны по состоянию на 30 апреля 2018 года, фотографии сделаны в Донецке, в одном из магазинов российской сети.

Согласно фото, вырезка свиная стоит в Донецке 299 руб. за кг (127 грн по местному курсу), свиная мякоть с области шеи обойдется в такую же сумму. Лопатка борщевая стоит 165 руб. (70 грн). Куриное филе стоит 165 руб. (70 грн) за кг.

Пользователи соцсетей отмечают, что цены на мясо – такие же, как и на подконтрольной украинским властям территории, при этом дончане жалуются на низкие зарплаты, а также на сомнительное качество продуктов:

«Дон Румата»: «Цены на свинину с Украиной один в один»;

«Украина превыше всего»: «Цены украинские»;

Вася: «А зарплата 4 тыс. руб. (1695 грн)»;

«Атипичный журналист»: «Цены – как в Киеве. Хотя ребра на фото дороже»;

Артем: «Ребятки, ну вы же правду говорите, что мясо испанской заморозки, что само по себе неликвид, который к нам везут долбанные бизнесмены, и что жрать его невозможно. А то, что хорошее, только у знакомых мясников взять можно, и уже цена намного выше»;

Петр: «Вполне себе российские цены. Зарплаты, правда, украинские»;

«Крымский Рубеж»‏: «Если посмотреть на з/п и пенсии – дорого».

Напомним, в «ЛНР» показали цены на колбасу.

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