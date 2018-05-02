Куцый, но секретный «бюджет»: «Мэр» Горловки назвал главные проблемы в городе. Новости

В неподконтрольной Украине Горловке (Донецкая обл.) среди главных проблем города и населения – это дороги и лифты. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «глава городской администрации» Иван Приходько.

«Когда люди требуют от нас ремонта дорог, восстановления жилья – это надо делать. Мы стараемся это делать, но у нас бюджет куцый и скромный. Во время ведения боевых действий бюджет – это закрытая информация», – сказал он.

«Чтоб было понятно горловчанам, для ремонта дорог сейчас в Горловке нужно 2 млрд руб. минимум. У нас на 2-й квартал есть 10 млн руб. И я не знаю, куда их деть… Это самая больная тема – дороги, вторая по значимости – лифтовое хозяйство. У нас из 238 лифтов, которые стоят по Горловке, а всего 340, порядка 50 лифтов стоят с 1993 года», – утверждает Приходько.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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