Поставки Javelin должны активизировать переговоры по Донбассу, – военный эксперт. Новости

Поставки в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin – это политическое решение США и сигнал России для активизации переговоров по Донбассу. Об этом сегодня, 2 мая, в эфире телеканала «112 Украина» заявил военный эксперт Олег Жданов.

«Это не столько сигнал партнерам. Это действительно политическое событие, практически не военное, потому что 37 пусковых установок и 210 ракет – это капля в море для той потребности, которая необходима ВСУ для переоснащения или перехода на новый технологический уровень», – говорит он.

«Это политическое решение США, чтобы дать толчок в переговорном процессе с Российской Федерацией. Они обещали нас вооружить – они вооружают. Россия не идет на контакт. Вполне возможно, что следующим этапом и поднятием градусов в этих переговорах будет решение о предоставлении нам переносных комплексов ПВО», – считает Жданов.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.

Напомним, что практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin в Вооруженных силах Украины начнется 2 мая.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «112 Украина»

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