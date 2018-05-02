Ад адский: В соцсетях рассказали об автобусных поездках из Москвы в Горловку . Новости

Между неподконтрольной украинским властям частью Донбасса и Москвой в РФ и в обратном направлении организованы автобусные перевозки. Однако перевозчики не довозят людей до места назначения, предлагая добираться из Макеевки до Горловки самостоятельно. Кроме того, люди часто едут больше суток в ужасных условиях. При этом перевозчики ведут себя нагло, применяют различные уловки (например, придумывают поломку автобуса, пересаживают из одного транспортного средства в другое), чтобы везти как можно больше людей. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«О перевозчике "Донбасс-Тур". Билет куплен на станции (на автобус) Москва-Горловка. Было все нормально, но тут нам сопровождающий автобуса говорит: мы вам довозим до ст. Фащевка, (неподконтрольная часть Луганской обл. – ред.), могу ошибиться, как правильно называется станция. А там пересаживаетесь в машины и едете в Горловку. Приехав на эту станцию и прождав еще 10 мин, чтобы нас рассадили в машины, сели, поехали. На блокпосту Дебальцево остановили: проверка документов. Задавались вопросы откуда, кому вы платите за дорогу и т.д. Простояв еще 15 мин., отпустили. Поехали дальше. Ж/д переезд, горит красный свет, и тут водитель машины, нарушая все правила, едет на красный. Я не так часто езжу в Горловку, но это моя худшая поездка. По времени заняло 27 часов от квартиры до квартиры», – пишет автор поста Анастасия.

Пользователи в соцсетях отмечают, что нарушения правил дорожного движения, хамство перевозчиков на данном направлении – не новость для горловчан, и рассказывают о своем опыте поездок:

Рита: «О другом операторе – "Доедем классно". Мотаемся в Москву часто, стали бояться "Донбасс тур" из-за слишком долгого пути, и нам посоветовали "классно доехать". Забронировали билеты на их рабочие дни, когда, как они указывают, не должно быть пересадок и других туроператоров. Предупредила, что в поездке меня сильно укачивает, и потому нам нужны передние места. В день поездки мы благополучно отправились на 3-м и 4-м местах. Но перед границей нас пересадили в другой автобус! На задние сидения с не откидывающейся, очень неудобной спинкой, духотой и тряской. Мы обратились к водителю, но он сказал, что автобус уже поделен. Позвонила руководству – никто не вмешался. Так ужасно мы не ехали никогда. Теперь только через Донецк. Вспоминать тяжко»;

Алексей: «Блин, уж лучше с камикадзе на "бла-бла" поехать, чем сутки+ тарахтеть»;

«Delta Service»: «Мы ехали из Москвы рейсом "Москва-Горловка", нас в Макеевке оповестили, что нас двоих из Донецка не повезут, мол, сами добирайтесь... Водила наглый, предлагал мне за свой счет заправить автобус»;

Ирина: «Новость. Все только и говорят в Горловке об этих хамских перевозчиках»;

Катя: «Мне одной поездки хватило... Ад адский, чеснок слово. Особенно возмутило, только за Москву выехали, то на трассе стоял еще один автобус с другого вокзала. Они всех людей в один запихнули. Багаж не влезал в багажные отделения, поэтому весь салон был забит. Выходить проветриваться не было возможности. Попросили потерпеть неудобства, ибо нужно выручить людей. Якобы у них сломался автобус. Но очень уж удивительно он сломался, прямо на стояночке возле прекрасной забегаловочки.... Короче, не хотели, видимо, ехать эти 2 автобуса незаполненными. Вот и как баранов упаковали. Мой случай с такими "поломками" – не единичный»;

Ирина: «В ноябре (2017 года) ехала из Ростова в Ясиноватую. В Макеевке высаживают и говорят ехать дальше самостоятельно. Правда, предложили денег на такси, и вызвали его. Но тем не менее»;

Андрей: «А в чем прикол? Почему до Горловки не довез перевозчик на автобусе, испугался горловских дорог?»;

Анастасия: «Испугался взорванного моста и блокпостов».

Нашлись и люди, которые вступились за перевозчиков:

Татьяна: «А я всегда езжу с этими перевозчиками, проблем никаких...».

Читайте также: