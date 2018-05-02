В Торецке ребенок пострадал в результате ДТП. Новости

В Торецке (Донецкая обл.) в результате ДТП пострадал 8-летний мальчик. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как предварительно установили правоохранители, 35-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на малолетнего велосипедиста, 8-летнего жителя Торецка, который выехал на проезжую часть дороги. Водитель пытался избежать столкновения, но остановить транспортное средство полностью не удалось.

Водитель авто самостоятельно вызвал медицинскую помощь и позвонил в «102». Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

«Полицейские призывают родителей обратить внимание на безопасный досуг детей. Напомните детям правила дорожного движения. Обратите внимание на то, что выезжать на дорогу юным велосипедистам разрешено только с 14 лет. Объясните детям, в каких местах можно кататься на велосипедах и обеспечьте их защитной экипировкой – шлемом, наколенниками и нарукавниками», – отметили в полиции.