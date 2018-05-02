Хочешь мира, готовься к войне: Жебривский об Операции Объединенных сил. Новости

Местные власти окажут всестороннее содействие украинским военным в рамках проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, во время брифинга в Краматорске по случаю начала операции Объединенных сил заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Продолжение формирования одной из лучших армий мира – ключевая задача. Как говорится: "Хочешь мира, готовься к войне". Для того, чтобы был мир в Украине и была восстановлена территориальная целостность, нам нужно боеспособное войско», – сказал он.

«Тут, как когда-то сказали, "народ и армия едины". Военно-гражданские администрации должны способствовать и максимально помогать становлению войска в меру своих возможностей», – продолжил Жебривский.

Он пообещал командованию Объединенных сил всестороннюю поддержку со стороны Донецкой областной военно-гражданской администрации, «как финансовую, так и человеческими контактами». «Мы много всего обговорили с генералом Наевым (командующим ООС, – прим.) и будем двигаться в том, чтобы было взаимопроникновение армии и людей, которые проживают на территории Донетчины, чтоб понимали, кто защищает и кого защищают», – добавил глава Донецкой ОВГА.

Ранее сообщалось, что с 30 апреля в Донецкой и Луганской областях в связи с завершением АТО и переходом к Операции Объединенных сил будет введен Особый порядок, который будет действовать в зонах безопасности и районе боевых действий. Порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины специальных полномочий. Документ определяет три режима пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса – «зеленый», «желтый» и «красный». В рамках ООС на Донбассе будут действовать ограничения в свободе передвижения граждан, изменения коснутся проверок на КПВВ и блокпостах.

Напомним, с 30 апреля на Донбассе началась операция Объединенных сил. Руководство Объединенных сил анонсировало укрепление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения и обещает давать отпор вооруженным провокациям противника.

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