В Донецкой области нет наплыва переселенцев в центры занятости. Новости

С начала вооруженного конфликта на Донбассе ситуация с трудоустройством внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Донецкой области была очень напряженная, но сейчас выровнялась, потому что те, кто хотел адаптироваться к проживанию на подконтрольной Украине территории региона, уже это сделали. Об этом рассказала начальник отдела статистики и прогнозирования Донецкого областного центра занятости Виктория Васильева.

«Я не могу констатировать, что чем ближе к линии разграничения, тем более напряженная ситуация [с трудоустройством], нежели в Краматорске и Славянске. Что касается внутреннего перемещения, мы сами на себе это испытали. Наш Донецкий центр занятости является внутренне перемещенной структурой», – говорит она.

«На сегодняшний день уже равномерное распределение внутренне перемещенных лиц по районам нашей области. Если сначала это были нагрузки на рынки труда в близлежащих к линии разграничения районах, то сейчас нет», – продолжила Васильева.

По ее словам, в центрах занятости Донецкой области уже нет наплыва обращений в поиске работы со стороны переселенцев. «По той простой причине, что на сегодняшний день остаются две основные проблемы – это жилье и работа. Первоочередность назвать того или другого я не могу, потому что одно зависит от другого, другое зависит от первого», – отмечает эксперт.

«Многие, кто не смог здесь адаптироваться к этим условиям труда, не захотел переквалифицироваться. ВПЛ с неподконтрольной территории – это люди со своей спецификой профессий и специальностями. На "той" территории осталось очень много промышленных предприятий, перерабатывающей промышленности. На этой территории больше сельхозрайонов, поэтому пошел еще и отсюда дисбаланс по поводу спроса и предложений, квалификации и т. д. Кто не смог здесь адаптироваться или не захотел, те вернулись назад», – подытожила она.

Как сообщалось ранее, с началом вооруженного конфликта на Донбассе рынок труда в Донецкой области видоизменился и демонстрировал только негативные тенденции. На одну вакансию до начала боевых действий в Донецкой области претендовали десятки безработных, сейчас показатели значительно лучше.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»

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