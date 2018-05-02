В «ДНР» приговорили «судью» из Донецка к 6 годам тюрьмы. Новости

Экс-«судью» в Донецке приговорили к 6 годам лишения свободы за «вынесение неправосудных приговоров». Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в пресс-службе «верховного суда ДНР».

«Верховный суд ДНР, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Корниенко А.А., занимавшего должность судьи Буденновского межрайонного суда Донецка Донецкой народной республики, постановил: признать его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 360 уголовного кодекса ДНР (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта), и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что мужчина после возбуждения «уголовного дела» нарушил «подписку о невыезде» и выехал на подконтрольную украинским властям территорию.

На данный момент в «ДНР» он находится в розыске.

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