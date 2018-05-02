Жителей Донецка катали по городу в ретротрамваях (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке к празднику 1 Мая запустили ретротрамваи. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

2 ретро-трамвая на протяжении праздничного дня курсировали по старейшему трамвайному маршруту города «Металлургический завод – Железнодорожный вокзал» (№1). В «ДНР» уверяют, что один из трамваев был произведен в 1947 году, второй – в 1963 году, но потом переделан и стилизован под довоенный. При этом маршрут №1 – старейший в Донецке. Он был открыт 15 июня 1928 года. Длина пути – около 11 км.

Как утверждают в «ДНР», желающих покататься было много, катались в том числе целыми семьями. Люди фотографировались на фоне трамваев, делали селфи, снимали видео.

Проезд был платным – 3 руб. (1,3 грн по местному курсу). Билеты можно было приобрести у кондукторов.

Жители Донецка 1 мая в соцсетях делятся впечатлениями о поездке, отмечая, что старые трамваи в хорошем состоянии, в отличие от новых:

Роман: «Катался на них сегодня. Выглядят лучше нынешних»;

Дима: «Трамвай в отличном состоянии, молодцы, что поддерживают его таким»;

Татьяна: «Ехала в нем, ничего особенного»;

Леся: «Каталась сегодня и на этом, и на красном, понравилось».

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