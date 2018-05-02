Командующий Объединенными силами назвал приоритеты военных на Донбассе. Новости

Руководство Объединенных сил (ОС) анонсирует укрепление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения и обещает давать отпор вооруженным провокациям противника. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, во время брифинга в Краматорске по случаю начала операции Объединенных сил заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

«Военная операция – только один из главных элементов для достижения цели: восстановление на территории украинского Донбасса мирной, безопасной и обеспеченной жизни. Мы будем давать суровый отпор провокациям противника, особенно тем, которые связаны с обстрелами населенных пунктов на КПВВ и на линии соприкосновения», – сказал он.

«Мы не позволим противнику сорвать процесс нормализации жизни на подконтрольных Украине территориях, и будем придерживаться этого всеми доступными способами. Главным приоритетом Объединенных сил остается восстановление верховенства права в районах, которые контролируются украинскими властями», – заявил Наев.

Командующий Объединенных сил отметил, что значительные усилия будут направлены на укрепление позиций ВСУ на линии соприкосновения. «Это означает, что будет проведено обязательное дооборудование и усиление оборонительных сооружений, создание новых укрытий для личного состава и техники», – пояснил он.

Наев также рассказал, что украинские военные намерены пересмотреть схемы минно-взрывных заграждений и освободить от взрывчатки, в первую очередь, те участки, которые мешают или создают опасность для местного населения. «В этом и во всех других случаях речь идет о людях, которые находятся по обе стороны от линии соприкосновения. Они все являются гражданами Украины, и жизнь и здоровье всех одинаково ценным для Украинского государства. Это является ключевым принципом деятельности всего личного состава, всех правительственных структур, вовлеченных в операцию Объединенных сил», – сказал он.

Напомним, согласно Закону Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и приказа Верховного Главнокомандующего ВСУ с 30 апреля на Донбассе началась операция Объединенных сил.

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