В Курахово юные футболисты разыграли призы от ФК «Шахтер» (Фото). Новости

Любимый проект мальчишек-футболистов «Давай, играй!» в Курахово пригласила команда ДТЭК. За время его существования, ребята от 7 до 12 лет смогли значительно повысить свое футбольное мастерство. Результаты тренировок продемонстрировали 26 апреля на открытом турнире, сразившись за кубки от футбольного клуба «Шахтер». Тренером юных спортсменов стал волонтер с ДТЭК Кураховской ТЭС. В конце мая команда ребят из Курахово будет защищать честь своего города в финальном всеукраинском турнире «Давай, играй!» в Киеве, сообщает пресс-служба ДТЭК.

«В турнире участвуют более 60 маленьких футболистов возрастом от 6 до 10 лет. В команды приглашаются все желающие, без особого отбора по спортивным талантам. Футбольный профессионализм детям помогаем развивать уже во время тренировок, главное любить спорт. Отличительной чертой проекта стали сборные команды, в которых девочки играют наравне с мальчиками. К слову, у девочек очень результативные показатели по голам», — рассказал о футбольном турнире Григорий Максименко, тренер-волонтер, работающий мастером в электрическом цехе ДТЭК Кураховской ТЭС.

Григорий пришел в проект с первых дней, как только узнал, что ДТЭК вместе с ФК «Шахтер» предоставляет шанс детям реализовать свой потенциал и направить энергию в нужное русло на тренировках в проекте «Давай, играй!» в Курахово.

По словам тренера, есть в кураховских командах свои лидеры — Ночка Иван и Приходько Максим. Они заслужили звание «Лучших игроков турнира» в своих возрастных категориях.

Несмотря, что игрокам на футбольном поле не больше 10 лет и футбольная игра проходит в аматорском формате, поддержать юных спортсменов пришли представители города и ДТЭК Кураховской ТЭС. Гости отметили, что заинтересованы в развитии спорта среди молодого поколения в Курахово в надежде привлечь детей к здоровому образу жизни.

Напомним, проект «Давай, играй!» стартовал в Украине пять лет назад. В Курахово проект пригласила ДТЭК Кураховская ТЭС в рамках своей программы социального партнерства с громадой города в 2016 году. ФК «Шахтер» обучает тренеров-волонтеров, ежедневно проводящих занятия с мальчишками и девчонками. Сегодня тренировки и соревнования в Курахово проводятся на регулярной основе для более чем 60 детей, в теплое время на мини-футбольном поле, в непогоду — в спортивном комплексе «Олимпийский» (ДТЭК Сервис). ФК Шахтер помогает проводить детские футбольные турниры, обеспечивая команды фирменной одеждой и мячами для игры. Призы и награды от ФК «Шахтер» стали для маленьких футболистов хорошей мотивацией продолжать занятия спортом.

Фото: пресс-служба ДТЭК