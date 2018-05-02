Беларусь направит в Украину партию гуманитарной помощи. Новости

Беларусь направит в Украину партию гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Совета министров республики Беларусь.

В сообщении отмечается, что Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству промышленности, концерну «Белгоспищепром», Гродненскому и Витебскому облисполкомам «поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине на общую сумму 160 544,11 рублей».

В состав гуманитарной помощи вошли мясные консервы, рафинированное рапсовое масло, сахар, дрожжи сушеные хлебопекарные, гречневая крупа, пшеничная мука, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.

«Министерству по чрезвычайным ситуациям при содействии Министерства иностранных дел поручено обеспечить сопровождение и доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи в Украину; организовать передачу материальных ценностей для распределения среди пострадавшего населения Украины», – сказано в сообщении пресс-службы.