ООС на Донбассе будет проходить с ограничениями передвижений граждан. Новости

В рамках Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе будут действовать ограничения в свободе передвижения граждан, изменения коснутся проверок на КПВВ и блокпостах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, во время брифинга в Краматорске по случаю начала операции Объединенных сил заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

«Операция Объединенных сил имеет ряд особенностей. В частности, вводится понятие района боевых действий и зоны безопасности. Временный особый порядок, который может там действовать, включает определенные временные ограничения в свободе передвижения, которые вводятся с точки зрения обеспечения безопасности граждан», – сказал он.

По его словам, одна из целей таких ограничений – не допустить вывоза оружия и боеприпасов из района вооруженного конфликта. «Этим обусловлено установление особого порядка въезда-выезда из этих районов. Система блокпостов, контрольных пунктов охватывает только рубежи вокруг районов, где проводится операция Объединенных сил», – продолжил Наев.

«Введение ограничений имеет временный характер. Количество контролирующих пунктов оптимизировано и структурировано. Мы имеем намерения для стабилизации ситуации на линии разграничения постепенно уменьшить проверки на контрольных пунктах с целью устранения неудобств для граждан, которые проживают в районах проведения операции», – подчеркнул он.

Командующий Объединенных сил также сообщил, когда будут сняты временные ограничения в передвижении мирных жителей на Донбассе. «В перспективе – с восстановлением контроля на границах и государственного суверенитета на оккупированных ныне территориях эти проверки будут окончательно ликвидированы», – заявил Наев.

Ранее сообщалось, что с 30 апреля в Донецкой и Луганской областях в связи с завершением АТО и переходом к Операции Объединенных сил будет введен Особый порядок, который будет действовать в зонах безопасности и районе боевых действий. Порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины специальных полномочий. Документ определяет три режима пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса – «зеленый», «желтый» и «красный».

Напомним, согласно Закону Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и приказа Верховного Главнокомандующего ВСУ с 30 апреля на Донбассе началась операция Объединенных сил. Руководство Объединенных сил анонсировало укрепление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения и обещает давать отпор вооруженным провокациям противника.

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