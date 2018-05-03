Смешной Донецк: Чудной Первомай, кони-люди и запреты для голубей (Фото). Новости

Конец апреля и первый день мая порадовал юмористическим, и не очень, выхлопом в соцсетях эмоций на происходящую в «ДНР» и «ЛНР» действительность. Этому и посвящена очередная серия «Смешного Донецка»*.

В предмайские дни «Донецкая народная республика» отметилась сносом знаковых памятников и инсталляций. Так, Донецк лишился заявочных букв у «Донбасс Арены» – FCSD (Football Club Shakhtar Donetsk) и скульптуры Лоренсо Квинна In Perspective «В перспективе» у драмтеатра. Ну, зато 11 мая, в «день республики», обещают заполнить пробелы новым ощущением – ликом «главы ДНР» Александра Захарченко на стадионе «Олимпийский», репетиции формирования лика проходят с конца апреля.

С приходом весны активизировалась тема фауны: «кони-люди», рысенок в центре Донецка, лисенок у супермаркета «Галактика» на мкр Широкий, «клубочки» котов, предвещающих похолодание и предупреждение администрации рынка «Сокол» на мкр Текстильщик по поводу голубей.

Майским дням в Донецке предшествовало «ношение» копии Знамени Победы, ну, а сам День весны и труда в «ДНР» отметился лозунгом «Смерть капитализму!» и иными не менее забавными ракурсами уже забытых шествий времен СССР и «радостных» лиц общественности.

И в разделе «Общее» – традиционная гастрономическая и тюнинговая темы (подмешались реалии и из «ЛНР»), нашумевшая «Волга» на дереве, новые мэмы на включение в «ДНР» сигнала Vodafone (МТС).

И в заключении подборки «Донецких новостей» – «креатив» от маленьких дончан. «Даже не знаю, к какому стилю отнести... и как реагировать. Комок в горле стоит и слезы на глазах. Радует, что детвора с юмором и даже дырявый забор вызывает добрые и веселые образы!», – прокомментировал хозяин забора и автор крайнего фото.

* Серия «Смешной Донецк» начиналась с подбора фотографий из жизни именно жителей Донецка, но со временем тематика расширилась за счет соседних городов, также начал проявляться юмор и в «ЛНР». Но при этом наименование серии осталось прежним.

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