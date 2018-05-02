Командующий ООС анонсировал изменения в получении пропусков для пересечения КПВВ. Новости

В рамках Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе будет изменена работа Координационного центра в вопросе оформления пропусков для граждан, пересекающих линию разграничения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, во время брифинга в Краматорске по случаю начала операции Объединенных сил заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

«Будет упорядочена работа Координационного центра, в том числе путем включения в его состав представителей военно-гражданских администраций, что даст возможность оптимизировать процесс получения пропусков для граждан Украины», – сказал он.

По его словам, перед сотрудниками Государственной пограничной службы Украины поставлено задание «существенно улучшить обслуживание граждан на КПВВ». «Как для граждан, которые выезжают с оккупированных территорий, так и для тех, которые въезжают. Важным заданием Государственной пограничной службы и фискальной службы Украины является не допустить незаконного перемещение товаров и услуг на или с оккупированных территорий», – продолжил Наев.

Он добавил, что сейчас у силовых структур и ВСУ есть инструменты, чтобы бороться с контрабандой на Донбассе. «Это бизнес на крови людей. Военные органы правопорядка, органы прокурорского надзора, фискальной и пограничной служб решительно настроены на то, чтобы прекратить незаконные схемы», – заявил командующий Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что с 30 апреля в Донецкой и Луганской областях в связи с завершением АТО и переходом к Операции Объединенных сил будет введен Особый порядок, который будет действовать в зонах безопасности и районе боевых действий. Порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины специальных полномочий. Документ определяет три режима пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса – «зеленый», «желтый» и «красный». В рамках ООС на Донбассе будут действовать ограничения в свободе передвижения граждан, изменения коснутся проверок на КПВВ и блокпостах.

Напомним, согласно Закону Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и приказа Верховного Главнокомандующего ВСУ с 30 апреля на Донбассе началась операция Объединенных сил. Руководство Объединенных сил анонсировало укрепление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения и обещает давать отпор вооруженным провокациям противника.

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