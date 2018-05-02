В Донецкой области будут судить сотрудницу МСЭК. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) за получение взятки будут судить должностное лицо областной медико-социальной экспертной комиссии. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечается, что завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении должностного лица областной медико-социальной экспертной комиссии № 2 г. Мариуполя по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

«Досудебным расследованием собрано достаточно доказательств того, что 43-летняя чиновник во время прохождения медицинской комиссии сообщила 19-летнему инвалиду детства, который был направлен в ОМСЭК для подтверждения имеющегося у него медицинского диагноза и установления группы инвалидности, о том, что он не может рассчитывать на установление бессрочной 3-й группы инвалидности. Для решения вопроса чиновник выразила просьбу передать ей денежные средства в сумме 1500 долл. США. 21 марта через мужа женщины, который находился поблизости от места ее работы, состоялась передача части неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. долл. США, которую задокументировали сотрудники прокуратуры Донецкой области совместно со следственным управлением ГУНП в Донецкой области и УЗЭ в Донецкой области ДЗЭ НП Украины», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.