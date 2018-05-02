Позывной «Стажер»: На Донетчине задержан экс-участник НВФ. Новости

38-летний мужчина в 2014 году во время «службы» в «ДНР» успел испытать себя в роли постового, помощника на кухне и «укрепителя» блиндажей и окопов. Однако, не получив обещанной заработной платы и испугавшись реального привлечения к боевым действиям, наемник покинул «службу» и вернулся домой. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Информацию об участнике незаконных вооруженных формирований правоохранители получили при проведении оперативно-профилактических мероприятий. Полицейские установили, что в середине мая 2014 года 38-летний житель Мирнограда решил улучшить финансовое положение своей семьи, и услышав, что «военным ДНР» хорошо платят, поехал в Донецк. В Донецке в агитационной палатке мужчина заполнил «документы» и отправился в «военкомат», где ему сразу выдали автомат АК-74 и поставили на посменное дежурство.

Через несколько дней участника НВФ направили в Славянск, где он получил позывной «Стажер». Сначала мужчина помогал на кухне, а потом ему выдали военную форму, обувь и оружие и приказали выполнять работу по укреплению окопов и блиндажей, а также, согласно графику, охранять здание склада в качестве постового.

В середине июня «Стажер» был переведен обратно в Донецк, где ему сообщили, что он будет привлечен к боевым действиям. Как рассказал задержанный, он испугался, что придется воевать «по-настоящему» и его могут убить, поэтому он переоделся, взял деньги у «сослуживца» и вернулся домой в Мирноград. Также «Стажер» отметил, что за все время его «службы» в «ДНР» ему ни разу не заплатили.

Вернувшись в родной город, мужчина жил скрытно, опасаясь ответственности за свои действия.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

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