На Луганщине будут судить «замминистра ЛНР». Новости

Прокуратура Луганщины направила в суд обвинительный акт в отношении «замминистра внутренних дел ЛНР». Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В сообщении отмечается, что прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении одного из руководителей «министерства внутренних дел ЛНР», по признакам совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)

«Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины в августе 2015 года дал согласие на назначение себя на должность так называемого "заместителя министра внутренних дел ЛНР" и сейчас выполняет обязанности должностного лица незаконно созданного правоохранительного органа. Своими действиями так называемый "заместитель министра" наносит вред государственным интересам Украины и нарушает права граждан Украины, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области», – сказано в сообщении.

Поскольку «чиновник» находится на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, в отношении него осуществлена ​​процедура специального предварительного расследования, по результатам которой обвинительный акт направлен в суд.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.