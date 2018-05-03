Бананы и ананасы: На Луганщине открыли необычную теплицу (Фото). Новости

Бананы и ананасы: На Луганщине открыли необычную теплицу (Фото)

03.05.18 07:32dnews.dn.uaНовости

В Северодонецке (Луганская обл.) появились настоящие джунгли: в одной из теплиц выращивают экзотические фрукты.

В теплице рядом с терриконом выращивают бананы, лимоны, мандарины и ананасы. Лимон-рекордсмен весит 800 граммов. Все растения самоопыляются, поэтому для них не нужны пчелы. Теплица углублена на 2 метра в землю: так ее легче отапливать – теплоотдача уменьшается.

Руководит всем Ксения Цапова. Она рассказывает, что сначала выращивала фрукты на балконе, теперь же хобби стало бизнесом. Теплицу можно осмотреть и купить саженцы: так клиенты сами становятся фермерами.  

Источник: ШоТам

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