Бананы и ананасы: На Луганщине открыли необычную теплицу (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) появились настоящие джунгли: в одной из теплиц выращивают экзотические фрукты.

В теплице рядом с терриконом выращивают бананы, лимоны, мандарины и ананасы. Лимон-рекордсмен весит 800 граммов. Все растения самоопыляются, поэтому для них не нужны пчелы. Теплица углублена на 2 метра в землю: так ее легче отапливать – теплоотдача уменьшается.

Руководит всем Ксения Цапова. Она рассказывает, что сначала выращивала фрукты на балконе, теперь же хобби стало бизнесом. Теплицу можно осмотреть и купить саженцы: так клиенты сами становятся фермерами.

Источник: ШоТам