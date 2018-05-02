Объединенные силы будут помогать местным властям восстанавливать Донбасс. Новости

В рамках проведения Операции Объединенных сил (ООС) силовые структуры, военные и правоохранители будут помогать представителям военно-гражданских администраций восстанавливать Донбасс. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, во время брифинга в Краматорске по случаю начала операции Объединенных сил заявил командующий ООС Сергей Наев.
«Большое преимущество Объединенных сил – система координации действий военных и правоохранительных структур и их сотрудничество с военно-гражданскими администрациями. Среди приоритетов такой совместной работы восстановление и строительство уничтоженной во время боевых действий инфраструктуры, в частности социальных объектов», – сказал он.
«Речь идет, прежде всего, о районах, которые непосредственно граничат с линией соприкосновения. Главный массив экономических и социальных вопросов возьмут на себя профессионалы из состава военно-гражданских администраций. Это касается восстановления полноценной работы промышленных объектов, развитие горизонтальных экономических связей, содействие деятельности малого и среднего бизнеса, уменьшения уровня безработицы», – продолжил Наев.
По его словам, такую деятельность в рамках Операции Объединенных сил будут вести на подконтрольных Украине территориях Донбасса. «Мы рассчитываем, что благодаря нашим усилиям, благодаря усилиям военно-гражданских администраций, нам удастся создать на территории Донецкой и Луганской областей социальные и правовые условия, которые будут мощным стимулом для возвращения домой для тех граждан, которые сейчас оказались под оккупацией», – отметил командующий ООС.
«Что касается восстановления доверия между людьми, уже сейчас существует несколько интересных социальных инициатив. Например, совместная работа органов государственной власти, общественных организаций и фондов о направлении детей Донбасса на лечение, оздоровление и отдых в другие регионы Украины», – добавил Наев.
Ранее сообщалось, что с 30 апреля в Донецкой и Луганской областях в связи с завершением АТО и переходом к Операции Объединенных сил будет введен Особый порядок, который будет действовать в зонах безопасности и районе боевых действий. Порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины специальных полномочий. Документ определяет три режима пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса – «зеленый», «желтый» и «красный». В рамках ООС на Донбассе будут действовать ограничения в свободе передвижения граждан, изменения коснутся проверок на КПВВ и блокпостах.
Напомним, с 30 апреля на Донбассе началась операция Объединенных сил. Руководство Объединенных сил анонсировало укрепление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения и обещает давать отпор вооруженным провокациям противника.
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