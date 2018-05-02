В ходе Операции Объединенных сил изменятся приоритеты в работе СБУ. Новости

В рамках проведения Операции Объединенных сил (ООС) деятельность Службы безопасности Украины на Донбассе будет сосредоточена на предотвращении терактов, выявлении террористических групп и правовой реабилитации бывших сторонников «ДНР» и «ЛНР», которые не причастны к тяжким преступлениям. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, во время брифинга в Краматорске по случаю начала операции Объединенных сил заявил командующий ООС Сергей Наев.

«Сотрудники Службы безопасности Украины при поддержке правоохранительных органов будут заниматься вопросами правовой реабилитации лиц, которые были вынуждены сотрудничать с оккупационными властями, но не были причастны к убийствам, насилию или другим преступлениям против человечности. Каждый из таких случаев будет рассматриваться индивидуально», – сказал он.

«Для тех граждан, которые брали в руки оружие, выход из ситуации заключается через суд и приговор, в соответствии с тяжестью сотворенного преступления. Но эти люди должны понять, что украинское правосудие – лучший выход для них, чем полное бесправие или смерть на войне по чужим законам», – заявил Наев.

Ранее сообщалось, что с 30 апреля в Донецкой и Луганской областях в связи с завершением АТО и переходом к Операции Объединенных сил будет введен Особый порядок, который будет действовать в зонах безопасности и районе боевых действий. Порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины специальных полномочий. Документ определяет три режима пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса – «зеленый», «желтый» и «красный». В рамках ООС на Донбассе будут действовать ограничения в свободе передвижения граждан, изменения коснутся проверок на КПВВ и блокпостах.

Напомним, с 30 апреля на Донбассе началась операция Объединенных сил. Руководство Объединенных сил анонсировало укрепление позиций Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения и обещает давать отпор вооруженным провокациям противника.

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