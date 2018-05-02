Переселенка из Донецка через суд отстояла право на досрочную пенсию. Новости

Переселенке из Донецка Вере Борозенко (на фото) удалось отстоять свое право на получение пенсии, несмотря ни на что. Об этом сообщает пресс-служба Норвежского совета по делам беженцев (NRC).

Вере Ивановне 54 года. До конфликта на Донбассе она вместе со своей семьей проживала и работала в Донецке. Покинуть город вынуждена была зимой 2015 года. «Утраченная работа, невозможность оформления пенсии, непредсказуемые обстрелы города – жить в Донецке стало пыткой. Единственно правильный выход – переезд в Краматорск вместе со всей семьей», – говорится в сообщении.

На подконтрольной украинской власти территории Вера Ивановна получила статус переселенца. На новом месте женщина не смогла найти работу. Она решила выйти на пенсию досрочно. Отмечается, что женщина проработала на производстве с вредными условиями труда большую часть жизни и имела право стать пенсионером в возрасте 50 лет.

В Краматорске летом 2015 года она обратилась в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за назначением пенсии в надежде получить хоть какие-то средства для существования. Однако работники ПФУ не приняли ее заявление. По их словам, переселенцы не могут подтвердить льготный характер работы, следовательно, не имеют права выхода на пенсию досрочно.

Осенью 2016 года женщина обратилась за помощью к юристам NRC. С этого момента все ее действия координировались специалистами NRC.

Решение ПФУ было обжаловано в суде, который принял решение в пользу Веры Ивановны. «Однако ПФУ нашел новую причину отказа и вновь последовало судебное разбирательство. И только в апреле 2018 года после полутора лет судебных тяжб Вера Ивановна получила пенсию», – подытожили правозащитники.

Читайте также: