Минсоцполитики: Кому в мае нужно повторно подать документы на оформление субсидии (Инфографика). Новости

В Украине с 1 мая 2018 года действует новая программа жилищных субсидий. Теперь преоформление субсидий будет происходить дважды в год ­– в мае и октябре, а не один раз в год, как это было раньше. При этом, большинству получателей помощь будет переоформлена автоматически. О том, кому в мае повторно нужно подать документы на переоформление субсидии, сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как отмечается, если раньше субсидию переназначали на новый период раз в год в мае и отдельно рассчитывали ее размер на летнее и зимнее время, то теперь это будет происходить дважды в год – в мае и октябре. Изменения направлены на то, чтобы все те, кто действительно нуждается в субсидии – ее получили.

«Большинству граждан, которые получают субсидии и не имеют недавно купленных предметов роскоши, новых автомобилей, или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, декларирующих нулевые ставки дохода, – в общем это примерно 80-85% нынешних субсидиантов – как и раньше государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме и без необходимости обращаться в органы социальной защиты», – говорится в сообщении Минсоцполитики.

Однако, в связи с введением новых правил около 15% граждан нужно будет обратиться в органы социальной защиты для переоформления субсидии. Итак, повторно нужно будет предоставить заявление и декларацию:

арендаторам жилья;

внутренне перемещенным лицам;

тем семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц;

тем семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной заработной платы;

тем семьям, в который произошли изменения в составе семьи в течение последнего года;

тем семьям, которые по состоянию на май 2018 года будут иметь задолженность за жилищно-коммунальные услуги более двух месяцев и не погасят ее до июня 2018 года.

Напомним, 27 апреля правительство Украины обновило программу предоставления субсидий. По ней, начиная со следующего отопительного сезона, субсидии будут выдаваться живыми деньгами.

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