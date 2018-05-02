Переселенцам нужна компенсация не только за разрушенное жилье, но и оставленное имущество, – омбудсмен. Новости

Компенсации переселенцам из Донбасса нужны не только за разрушенное или частично разрушенное жилье, но и за оставленное имущество. Сейчас есть 5 законопроектов по компенсациям, но ни один не устраивает внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом рассказала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, в интервью «Цензор.нет».

«Внутренне перемещенные лица сегодня – не резиденты. Кроме того, нарушены их избирательные права – они не могут выбирать советы на тех территориях, куда переехали. По этому поводу у нас тоже есть законопроект – №6240, но профильный комитет его еще не рассмотрел. Как только зашла в этот кабинет, я, как Уполномоченная, обратилась к главе Верховной Рады, к главам фракций, к главам комитетов. Просила, чтобы они включили в повестку эти два законопроекта. Кроме того, переселенцам должны выплачивать компенсации за разрушенное жилье. Есть 5 законопроектов, но ни один не устраивает внутренне перемещенных лиц. Ведь компенсации нужны не только за разрушенное или частично разрушенное жилье, но и за оставленное имущество», – отметила омбудсмен.

Как подчеркнула Денисова, еще одна важная проблема – это доступ к здравоохранению. «В ближайшее время будем встречаться с представителями МОЗ и выяснять, как же переселенцы могут подписать декларацию с врачами. Ведь, по закону, подписывать ее должны по месту регистрации. То же самое касается образования. На днях у меня была министр образования Лилия Гриневич, и мы обсуждали, например, вопрос, как попасть в школу первоклассникам-переселенцам. Всем нужно понять, что внутренне перемещенные лица – это такие же граждане Украины», – добавила Денисова.

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