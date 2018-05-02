На Луганщине спасатели ликвидируют последствия паводка вблизи Томашевского моста (Фото). Новости

На Луганщине уже третий день подряд продолжаются работы по очистке русла реки Северский Донец от поваленных стволов деревьев и веток вблизи автомобильного Томашевского моста, который соединяет город Рубежное и поселок городского типа Новодружеск. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается, уже на две трети выполнены работы по ликвидации последствий наводнения. На объекте с помощью крана вытаскивают бревна, крупнейшие из которых сразу распиливают. Также, очищают русло реки от веток и мусора.

По информации ЛугОВГА, каждый день работу выполняют 25 спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а также сотрудники структурных подразделений ГП «Луганский облавтодор» и патрульной полиции.

Спасатели планируют полностью очистить русло от деревьев уже завтра, 3 мая.

Следует напомнить, что этот мост восстановлен в октябре 2017 года после подрыва участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) в 2014 году.

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