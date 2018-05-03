Запаской запастись не помешает: В «ДНР» рассказали о дороге в Седово. Новости

Запаской запастись не помешает: В «ДНР» рассказали о дороге в Седово

ДН

03.05.18 08:21dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

По дороге из Донецка в Седово (неподконтрольная часть Донетчины) невозможно ехать без запаски из-за плохого состояния дорожного полотна. Об этом пишут пользователи соцсетей.

Житель Донецка поинтересовался у дончан, которые уже ездили на единственный морской курорт «ДНР» в этом году, подлатали ли ямы.

В обсуждении был единственный комментарий о том, что дорогу начали делать.  «Через Новоазовск в РФ ездили. Бывало и похуже. Но ее делают, дорогу», – пишет Анна.

Еще один положительный комментарий был посвящен другой дороге в «ДНР». «Сегодня из Макеевки до Старобешево – 100-130 км/ч стабильно, только местами уворачивался от ямок!», – написал Роман 2 мая.

Однако большинство пользователей соцсетей отмечают, что дорога (и не только эта) в ужасном состоянии, и советуют взять запаску:

  • Андрей Р.: «Ну смотря где. Из Новоазовска до Седово плохая дорога. Из Донецка до Новоазовска местами плохая, но большая часть нормальная»;
  • «Кот Чеширский»: «Недавно до Старобешево ездил, ям хватает по 40 см в глубину»;
  • Никита: «Если не жалко ходовку – можете ехать»;
  • Алексей: «Глаз на глаз и 4 запаски»;
  • Алевтина: «Запаской запастись не помешало бы! Горе-опыт»;
  • Рауль: «От Тельманово до Новоазовска участок, где вообще асфальта нет. А так – дорога нормальная»;
  • Альбина: «Пансионаты некоторые уже работают, нужно звонить и узнавать, в пятницу (27 апреля) ездила в Новоазовск, 2 участка очень плохой дороги, да и так ямы периодически есть. В общем, не расслабишься, но за 1,5 часа доехала без происшествий… Мы ехали с братом на машине и видели дорогу. Она вся в ямах. Не начали еще там ремонт»;
  • Алина: «Тоже ездили недавно в Старобешево, дорога – просто жесть, не ямы, а целые канавы»;
  • Андрей М.: «Да нет там дороги!»;
  • Маргарита: «Дороги нет. То, что в прошлом году отремонтировали, в этом году со снегом сошло»;
  • Наталья: «Дороги в прежнем ужасном состоянии. Недавно была в Седово».

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