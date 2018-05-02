Кто останется без паспорта: Правозащитники рассказали об изменениях в ЗУ «О гражданстве». Новости

19 апреля 2018 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» относительно усовершенствования отдельных положений, который был внесен на рассмотрение президентом Украины. При этом законопроект содержит нормы, которые могут привести к существенному ограничению прав лиц, которые по тем или иным причинам находятся на территории Украины без документов, и привести к увеличению количества случаев безгражданства на территории Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказали в пресс-службе благотворительного фонда «Право на защиту».

В пресс-службе отмечают, что президент определил данный законопроект как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Беспокойство у правозащитников вызывают следующие моменты:

Некоторые предлагаемые изменения, содержащиеся в законопроекте, создают препятствия для документирования лиц, которые сейчас являются лицами без гражданства или лицами под риском безгражданства. Например, предложения исключить «проживание в Украине иностранца или лица без гражданства, которые имеют в паспорте гражданина бывшего СССР образца 1974 года отметку о постоянной или временной прописке на территории Украины» как законное основание проживания на территории Украины. Это приведет к нивелированию возможности для лиц, которые по тем или иным причинам имеют паспорт бывшего СССР, обратиться в Государственную миграционную службу за получением паспорта гражданина Украины. Такое изменение в законодательстве сделает невозможным получение паспорта гражданина Украины для этих лиц, к тому же они будут проживать на территории Украины без возможности урегулировать свой правовой статус.

Законопроект предлагает исключить как условие независимой от лица причины неполучение документа о прекращении иностранного гражданства, положение «стоимость оформления прекращения иностранного гражданства превышает половину размера минимальной заработной платы, установленной законом в Украине на момент, когда лицо приобрело гражданство Украины». Такое предложение ограничивает доступ лиц, не имеющих материальной возможности получить документ о прекращении иностранного гражданства до получения гражданства Украины.

Согласно предлагаемым изменениям в ст. 3 закона Украины «О гражданстве», определенные категории лиц по этой статье являются гражданами Украины только в случае, если их принадлежность к гражданству Украины была установлена ​​до 1 мая 2018 года. Однако непонятно, что будет происходить с лицами, принадлежность к гражданству Украины которых по состоянию на 1 мая 2018 года не будут установлена. Такие лица окажутся в статусе лиц без гражданства де-факто и не смогут реализовать свои базовые права и свободы.

Наиболее контроверсионными являются предложенные изменения в ст. 19 ЗУ «О гражданстве», которыми, с одной стороны, признается добровольным приобретение гражданства РФ вследствие аннексии Крыма, с другой – устанавливаются основания, при которых такое приобретение все же будет считаться добровольным. Вопрос здесь заключается не только в том, что наличие таких оснований для потери гражданства Украины создает коллизию с положениями закона Украины «Об обеспечении прав и свобод и правовом режиме на временно оккупированной территории», согласно которому гражданство РФ, приобретенное на территории аннексированного Крыма, является незаконным. Такие изменения создают слишком широкие возможности для государства по решению принадлежности к гражданству Украины лиц, не по своей воле оказавшихся в такой ситуации.

В то же время, законопроект имеет и положительные моменты. По данным правозащитников, речь идет о положении законопроекта, направленном на устранение случаев безгражданства детей.

Так, согласно предложениям в ст. 6 закона Украины «О гражданстве», к основаниям приобретения гражданства добавляется возможность его приобретения для ребенка вследствие устройства ребенка в учреждение здравоохранения, учебное заведение или другое детское заведение. Кроме того, регистрируется гражданином Украины по его ходатайству и тот ребенок, гражданство Украины которого оформлено не было, однако над которым до достижения совершеннолетия было установлена ​​опека или попечительство. Либо если ребенок постоянно проживал в учреждении здравоохранения, учебном заведении или другом детском учреждении, или был передан на воспитание в детский дом семейного типа, приемную семью, семью патронатного воспитателя.

Эти положения не только расширят основания приобретения детьми гражданства Украины, но и предупредят случаи возникновения безгражданства среди детей, считают в БФ «Право на защиту».

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