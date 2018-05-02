Заповедник «Меловая флора»: Как боевые действия влияют на природу Донетчины (Фото). Новости

В Донецкой области на северо-востоке от Донецка находится заповедник «Меловая флора». Здесь на меловых холмах и породах произрастают краснокнижные растения. В июне 2014 года на территории парка начались бои. Обстрелы продолжались почти месяц, но отголоски боевых действий сотрудники «Меловой флоры» находят спустя годы. Заведующий отделением «Меловая флора» Украинского степного природного заповедника Сергей Лиманский почти каждый день делится фотографиями парка в соцсетях, пишет «Радио Свобода».

Кроме снимков пейзажей и редких растений, в его коллекции – кадры неразорвавшихся снарядов в глубине леса. «Возле Кривой Луки стояли войска Вооруженных сил Украины, возле села Закотное – на территории заповедника – стояли незаконные вооруженные формирования», – рассказывает Сергей Лиманский.

​19 июня 2014 года члены НВФ переместились в село Закотное, откуда продолжали обстреливать позиции украинских военных. Однако, к концу месяца территории, прилегающие к парку, украинским военным удалось освободить. После боевых атак заповедник превратился в минное поле. Сергей одним из первых изучал территорию после обстрелов. Там, где уже прошел, разрешал ходить другим сотрудникам «Меловой флоры». «Сами ходили, обнаруживали, вызывали саперов. Находили и снаряды, и "Град", и мины, от которых в земле торчали хвостовики, и так, боком лежали. И растяжка, гранаты оставались», – говорит Сергей.

​Последняя находка сотрудников заповедника – неразорвавшийся снаряд. Его заметили в лесу среди растений в апреле прошлого года. По словам Лиманского, сотрудники обращались к саперам, которые обследовали территорию с 2015 года. Но они не смогли быстро обезвредить предмет. «Хвостовик торчал из земли чуть-чуть. Фактически он листьями был прикрыт, его еле заметно было. Но я обратился к разминерам. Пригласил, показал, они сразу: "Вот туда нельзя подходить. Мы тут вам ничем не можем помочь, тут и кран надо загонять". Я расстроился, обратился в МЧС. В тот же день приехали ребята, саперы. При мне же этот снаряд выкопали и забрали, увезли», – рассказывает Сергей.

Сейчас в «Меловой флоре» тихо и спокойно. По словам Сергея, на территории заповедника уже не осталось неразорвавшихся снарядов и мин.

В свою очередь, экологи говорят: «Меловой флоре» еще повезло. Например, многочисленные обстрелы полностью стерли с карты Украины ландшафтный парк «Донецкий кряж». «Практически весь парк сгорел. Он почти весь был лесной, несмотря на то, что это – степная зона. Там были искусственно посаженные леса. Из того, что мы могли идентифицировать по космическим снимкам, там было очень много воронок от снарядов. Мы не можем, например, идентифицировать, когда очень много воронок и снаряд попадает в уже существующую воронку. Конечно, мы ее видим как одну. Но отдельно стоящих воронок мы насчитали почти 16 тысяч. Диаметром от 1 метра до 19. И это половина от того, что там есть», – рассказывает эколог международной благотворительной организации «Экология-Право-Человек» Алексей Василюк.

Как обстоят дела с остальными заповедными зонами, которые находятся на временно неподконтрольных украинской власти территориях, экологи также узнают из космических снимков. Они могут увидеть, где и когда горят леса, какую площадь парка охватывают пожары и куда попадали снаряды. «В радиусе взрыва одного снаряда все живое погибает. Если таких взрывов десятки тысяч – то это просто уничтожение ландшафта и всего живого, что там есть», – добавляет Василюк.

От взрывов больше всего страдает лес. По словам эколога, там, где его уже уничтожили, в нынешних климатических условиях Донетчины и Луганщины посадить новый будет невозможно.

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