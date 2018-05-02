Ситуация в пунктах пропуска днем 2 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 2 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Елена: «10:41. В Майорске в сторону Горловки пусто»;
- Виталий: «По состоянию на 12:00 на ДНР-посту в Украину авто 60, пешая 30 – 40 и 5 маршруток. Из Украины в ДНР пешие сразу на проверку»;
- Анжела: «В 12:30 из Горловки машин 50-60, людей мало пеших. На автобусе за 100р прошли пешую очередь. Все посты заняли один час»;
- Александр: «12:54. В Майорске 50 машин основной очереди, пропустили за час 4 машины, льгота прет пачками».
КПВВ «Марьинка»:
- Александр: «10:36. "Каргилл": из Донецка на 10 утра 34 машины»;
- Александр: «11:51. На "нулевом" украинском 70 машин»;
- Алексей: «12:29. "Каргилл" пустой в оба направления. На "нулевом" украинском в сторону Курахово около 100 машин»;
- Светлана: «14:22. "Каргилл": пусто в обе стороны».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Алексей: «14:39. В Еленовке пусто, машин по 7 в оба направления, пеших вообще нет»;
- Елена: «14:46. В Еленовке 10 машин в Мариуполь».
КПВВ «Гнутово»:
- Антон: «12:06. В Пищевике 5 машин в Донецк».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Читайте также:
Комментарии