Ситуация в пунктах пропуска днем 2 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 2 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Елена: «10:41. В Майорске в сторону Горловки пусто»;

Виталий: «По состоянию на 12:00 на ДНР-посту в Украину авто 60, пешая 30 – 40 и 5 маршруток. Из Украины в ДНР пешие сразу на проверку»;

Анжела: «В 12:30 из Горловки машин 50-60, людей мало пеших. На автобусе за 100р прошли пешую очередь. Все посты заняли один час»;

Александр: «12:54. В Майорске 50 машин основной очереди, пропустили за час 4 машины, льгота прет пачками».

КПВВ «Марьинка»:

Александр: «10:36. "Каргилл": из Донецка на 10 утра 34 машины»;

Александр: «11:51. На "нулевом" украинском 70 машин»;

Алексей: «12:29. "Каргилл" пустой в оба направления. На "нулевом" украинском в сторону Курахово около 100 машин»;

Светлана: «14:22. "Каргилл": пусто в обе стороны».

КПВВ «Новотроицкое»:

Алексей: «14:39. В Еленовке пусто, машин по 7 в оба направления, пеших вообще нет»;

Елена: «14:46. В Еленовке 10 машин в Мариуполь».

КПВВ «Гнутово»:

Антон: «12:06. В Пищевике 5 машин в Донецк».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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