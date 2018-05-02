Абитуриентам Донбасса: Что делать, если есть проблема с получением ID-паспорта. Новости

В случае, когда у будущих абитуриентов возникают проблемы с получением паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, им необходимо обратиться в Государственную миграционную службу (ГМС). Об этом сегодня, 2 мая, со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОНУ) сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, впервые паспорт гражданина Украины выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение. «Если со дня подачи заявления прошло больше времени, но ID-карту вы не получили, то надо обратиться за разъяснением в соответствующее территориальное подразделение (куда были поданы документы) или управление ГМС в вашем регионе», – говорится в сообщении.

Кроме этого, вы можете обратиться непосредственно в ГМС на «горячую линию» (044) 278 50 30 или любым другим способом.

Подробная информация об этом, а также контакты территориальных подразделений и разъяснения относительно выдачи документов, размещены на сайте ГМС https://dmsu.gov.ua/

Также в пресс-службе напоминают, что поступать по свидетельству о рождении могут только те абитуриенты, которым 14 лет исполнилось после 1 мая 2018 года. Всех остальных поступающих МОНУ призывает заранее позаботиться о получении паспорта в форме ID-карты.

Читайте также: